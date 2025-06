Filmes e séries novas: confira lançamentos de doramas em junho

Dos k-dramas emocionantes a continuações de aventuras queridinhas pelo público, como Round 6 , confira abaixo as estreias em destaque no mês.

Junho de 2025 está repleto de novidades para os fãs de doramas coreanos. Os lançamentos do mês trazem desde histórias de vingança cheias de ação até romances sensíveis e produções com tons investigativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Doramas coreanos novos no streaming

Novidades como Sem Piedade e Caçador com Bisturi apostam em enredos sombrios e intensos, enquanto Good Boy combina ação e comédia com romance. Já o sucesso global Round 6 retorna com jogos que prometem prender a atenção dos fãs até o último episódio.

Confira os destaques com sinopse, data de estreia e onde assistir:

Sem piedade (Mercy for None)

O drama sul-coreano conta a história de Nam Ki-joon, um ex-criminoso que, após 11 anos fora do submundo, retorna para vingar a morte de seu irmão, Nam Ki-seok, que havia ascendido à posição de segundo em comando de uma gangue.

Quando : 6 de junho



: 6 de junho Onde assistir: Netflix

Nosso Filme (Our Movie)

“Nosso Filme” conta a história de um diretor de cinema e uma aspirante a atriz que lidam com problemas de saúde, sentem que seu tempo está se esgotando e tentam curar suas feridas.