Imagine Dragons anuncia shows no Brasil em 2025; confira datas

Banda Imagine Dragons vem ao Brasil para três shows no mês de outubro; venda geral dos ingressos começa no dia 3 de julho

A banda Imagine Dragons vem ao Brasil em outubro para três shows. O grupo estadunidense retorna ao País um ano após show no Rock In Rio para apresentação da turnê internacional “Loom” nas cidades de Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

Conhecidos pelos sucessos do indie pop, como “Thunder”, “Radioactive”, “It’s Time”, “Believer” e “Wake Up”, a banda é formada por Dan Reynolds, Daniel Wayne Sermon e Ben McKee.

Imagine Dragons faz show em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão, em 26 de outubro; em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, no dia 29; e em São Paulo, no Estádio Morumbis, no dia 31 de outubro.

A venda geral dos ingressos para os shows do Imagine Dragons no Brasil tem início na próxima quinta-feira, 3 de julho, no site da Ticketmaster.

Imagine Dragons no Brasil

Belo Horizonte

Quando: domingo, 26 de outubro



domingo, 26 de outubro Onde: Estádio Mineirão (avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte)



Estádio Mineirão (avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte) Quanto: a partir de R$ 270 (meia-entrada) e R$ 540 (inteira)



a partir de R$ 270 (meia-entrada) e R$ 540 (inteira) Vendas gerais: a partir de quinta-feira, 3 de julho, às 13 horas no Ticketmaster

Brasília

Quando: quarta-feira, 29 de outubro



quarta-feira, 29 de outubro Onde: Arena BRB Mané Garrincha (Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília)



Arena BRB Mané Garrincha (Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília) Quanto: a partir de R$ 230 (meia-entrada) e R$ 460 (inteira)



a partir de R$ 230 (meia-entrada) e R$ 460 (inteira) Vendas gerais: a partir de quinta-feira, 3 de julho, às 13 horas no Ticketmaster

São Paulo