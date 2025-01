Mailson Furtado lança novo livro em evento gratuito na Casa Absurda

O escritor cearense Mailson Furtado lançará, no dia 29 deste mês, um novo livro de poemas. Intitulada “O Dia”, a obra será lançada na Casa Absurda, localizada no bairro Aldeota, em um evento gratuito que inicia às 19 horas.

O evento contará com um bate-papo com o autor, mediado pela escritora, artista visual e psiquiatra Lia Sanders. Além disso, o grupo CriAr de Teatro apresentará uma performance poética a partir do livro lançado.

Vencedor do Prêmio Jabuti em 2018 nas categorias “Melhor Livro de Poesia” e “Livro do Ano” com a obra “À Cidade”, no novo livro, Mailson busca mudar o cenário apresentado anteriormente.

Se com o título premiado o autor levou o leitor para a cidade Varjota, no sertão cearense, apresentando a vida que cruza as ruas e a paisagem do local, o contrário acontece em “O Dia”.

CONFIRA: Seleção de textos de Mailson Furtado publicados no O POVO+