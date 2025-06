Na última segunda-feira, 16, os corredores do Hospital Infantil Universitário Niño Jesús , em Madri, ganharam um ar de fantasia e alegria com a visita inesperada de Johnny Depp .

A ação aconteceu durante uma pausa nas gravações de seu novo longa, “Day Drinker", que está sendo filmado na capital espanhola.

Conhecido por usar o figurino do pirata em visitas solidárias, Depp tem realizado aparições semelhantes ao redor do mundo, incluindo cidades como Paris, Brisbane, Londres e Vancouver, segundo a revista People.

Johnny Depp visita hospital infantil vestido de Jack Sparrow Crédito: Backgrid/ Divulgação

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ator aparece interagindo com os pequenos com seu humor irreverente, batendo de porta em porta e selando laços com um simbólico toque de dedinho — marca registrada de sua conexão afetiva com os fãs mais jovens.