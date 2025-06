Jafar Panahi condena ataque de Israel e clama por revolução no Irã

Há menos de um mês, o cineasta venceu a Palma de Ouro no 78º Festival de Cannes com “Um Simples Acidente”, ficção que denuncia a perseguição do governo iraniano à população civil, assim como ele, já encarcerado três vezes.

“Ambos os regimes deveriam ser descaradamente condenados por sua persistência de violência, guerra e indiferença absoluta à dignidade humana. [...] Continuar este ciclo de sangue e ódio só trará mais instabilidade no mundo e a propagação do desastre”.

Permanecer neste regime significa a continuação da queda, a continuação da repressão e a continuação do rebanho! A única forma de escapar é a dissolução imediata deste sistema e iniciar um governo popular, responsivo e democrático.

Com total ênfase na preservação da integridade territorial do Irã e do direito à soberania da nação, exijo o fim imediato da guerra devastadora entre a República Islâmica e o regime israelita; uma guerra que destrói as vidas e vidas de civis de ambos os lados e destrói infraestruturas vitais.

