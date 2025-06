Parada do Orgulho LGBT 2025 em SP: shows, horário e onde assistir ao vivo

Pedro Sampaio, Pepita, Banda Uó e DJs agitam a Parado do Orgulho LGBT+; ato começa às 10h na Avenida Paulista, em SP; confira

A cidade de São Paulo recebe neste domingo, 22, a partir das 10h, a 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, na Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais da capital.

Com 17 trios elétricos, a manifestação contará com apresentações de artistas como Pedro Sampaio, Pepita, Banda Uó e DJs das festas V de Viadão, Tersapata e Desculpa Qualquer Coisa, além do bloco Minhoqueens.