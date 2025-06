Pão de Açúcar anuncia encerramento de loja no Bairro de Fátima;veja

A unidade do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Bairro de Fátima, em Fortaleza, encerrará as atividades. A loja, localizada na rua Doutor Costa Araújo, 1132, funcionará até 30 de junho.

Clientes relatam itens em promoção já neste domingo . Alguns produtos, como vinhos, bebidas, produtos de higiene e beleza. Eles teriam sido informados de que as promoções seguiriam pelos próximos dias, ou enquanto durassem os estoques.

A nota ainda informou que “os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia poderão ser realocados para outras unidades, de acordo com a disponibilidade de vagas”.

Pão de Açúcar fecha lojas em Fortaleza

É pelo menos a quarta unidade do Grupo Pão de Açúcar a fechar, em três anos, em Fortaleza. Em outubro passado, a loja no bairro Dionísio Torres encerrou as atividades.

Em 2022, as unidades do supermercado Pão de Açúcar localizadas no Shopping Molina (Avenida Washington Soares, nº 4040) e na Avenida Antônio Sales, nº 2477, fecharam definitivamente.

Assim, a empresa permanece com 11 unidades na capital cearense: