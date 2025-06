Elenco de 'Hamilton' se apresenta no Tony Awards 10 anos após estreia

Apresentação com elenco de "Hamilton" aconteceu no domingo, 8 / Crédito: (Photo by Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O elenco do musical “Hamilton”, um dos mais elogiados do teatro americano, se apresentou na cerimônia de premiação do Tony Awards para celebrar uma década após as primeiras encenações da peça. O trabalho de Lin-Manuel Miranda foi bastante aclamado desde sua estreia, com 11 prêmios Tony conquistados, incluindo estatueta de melhor musical, e também um Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical. “Hamilton” virou filme e posteriormente foi lançado no Disney+.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inimitable. The original. #Hamilten pic.twitter.com/r5YpwujkUw — Hamilton (@HamiltonMusical) June 9, 2025 No palco do Tony Awards - considerado o “Oscar” do teatro americano -, o elenco original se reuniu para apresentar alguns dos números do show. Entre os participantes estiveram nomes como Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Jonathan Groff, Phillipa Soo e Ariana DeBose. “Hamilton” no Tony Awards: sobre o que fala a peça? O enredo de “Hamilton” se baseia na história de Alexander Hamilton, um dos fundadores dos Estados Unidos, desde sua imigração para o país até sua morte em um duelo. O ator, compositor e dramaturgo Lin-Manuel Miranda se inspirou na biografia da personalidade para escrever o musical.