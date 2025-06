Beyoncé cita Bahia durante show da turnê Cowboy Carter em Londres

Durante o show da turnê Cowboy Carter em Londres na quinta-feira, 5, Beyoncé notou o cartaz de um fã baiano e o momento repercutiu nas redes sociais. O público brasileiro que acompanha a turnê por meio de lives se surpreendeu com a menção, considerando que seu último show no Brasil foi em 2013.

O momento aconteceu no estádio Tottenham Hotspur quando Beyoncé sobrevoava a arena em uma estrutura metálica no formato ferradura. Lá de cima, ela avistou um fã baiano segurando uma placa e leu os dizeres: “A Bahia está na casa!”, do original “Bahia is in the House”. Além da frase, a placa tinha uma foto da cantora em Salvador.

“Bahia in The House”



E veio aí hahahahhaha#CowboyCarterTour #beyonce pic.twitter.com/teAb5IzsiW — C R I S T I A N O (@crist__tiano) June 5, 2025

Considerada “quase baiana” por alguns de seus fãs, Beyoncé visitou o Brasil pela última vez em 2023, mas não para um show. A artista apareceu de surpresa na capital da Bahia para divulgar seu álbum de trabalho da época, o "Renaissance".