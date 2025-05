Brasileiro do clipe de 'Alejandro' estava em show de Lady Gaga no Rio

Evandro Soldati contracenou com a cantora no clipe de "Alejandro". A música faz parte do terceiro álbum lançado por Gaga, chamado de "The Fame Monster"

O brasileiro Evandro Soldati, modelo que fez parte do clipe "Alejandro", lançado por Lady Gaga em 2010, marcou presença no show da cantora no último sábado, 3, no Rio de Janeiro. Conforme a Riotur, cerca de 2,1 milhões de pessoas estiveram no local.

Em performances anteriores da tour, Gaga iniciou a música dizendo estar vendo "um amigo na plateia". Evandro, que já foi casado com Yasmin Brunet, tem 40 anos e contracenou com a artista no sucesso. Em rede social, o modelo registrou imagens no show.