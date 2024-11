Taty Girl e Ferroviário: relembre bandas de forró que patrocinaram times de futebol

Ao Esportes O POVO , a assessoria da cantora explicou a motivação da parceria com o Ferrão: “Apesar da Taty ser uma torcedora declarada do Fortaleza, ela entende a necessidade de valorizar a cultura e o futebol cearense, por isso ela escolheu o Ferroviário”.

Apesar de incomum, o patrocínio de cantores e bandas a clubes de futebol não é novidade entre os times nordestinos. No estado do Ceará, o Fortaleza já foi a campo com a marca da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo na camisa.

O caso aconteceu em 2009, quando o Tricolor enfrentou o Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A visibilidade da partida foi utilizada pelo empresário Eduardo Maluf para divulgação da dupla.

O Ceará, por sua vez, já contou com o patrocínio da famosa banda de forró Mastruz com Leite na camisa, em 1996, quando o grupo vivia o auge da carreira. Um ano antes, o nome do conjunto havia aparecido na camisa do Icasa.