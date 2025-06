Chico Buarque recebe alta após passar por cirurgia craniana

Chico Buarque passou por uma cirurgia no crânio na manhã da última terça-feira, 3, no Hospital Copa Star, em Copacabana, como informou a assessoria do cantor.

A operação tinha como objetivo diminuir a pressão intracraniana e já estava programada. O neurocirurgião Paulo Niemeyer foi responsável pela condução do procedimento que durou cerca de uma hora.