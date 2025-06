'DNA do Crime': quem é quem? Saiba tudo sobre a série brasileira em alta na Netflix

DNA do Crime retorna à Netflix com Rômulo Braga e Maeve Jinkings em nova trama policial baseada em crimes reais na fronteira brasileira. / Crédito: Divulgação/ Netflix

Sucesso nacional e agora também internacional, DNA do Crime (título original em inglês Criminal Code) voltou à Netflix em 2025 com sua segunda temporada repleta de ação, investigações eletrizantes e inspirações em crimes reais. Quem é Renee Murdoch? Pastora inspirou filme em alta na Netflix; VEJA



Criada por Heitor Dhalia, a produção brasileira vem se consolidando como um dos fenômenos recentes da plataforma. O enredo une drama policial, operação federal e tensões entre o crime organizado e as forças da lei. Com a estreia da segunda temporada acontecendo nesta quarta-feira, 4, a série se reafirma como uma das mais intensas do catálogo da Netflix, explorando ainda mais as operações das polícias brasileiras contra quadrilhas envolvidas em assaltos cinematográficos a bancos e fronteiras. DNA do Crime: como tudo começou

A primeira temporada, lançada em 2023, fez barulho por retratar uma operação fictícia da Polícia Federal (PF) inspirada em crimes reais envolvendo o tráfico de drogas e assaltos a caixas eletrônicos na tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Bolívia). O ponto de partida foi um assalto a um carro-forte, mas a trama logo se desdobrou em uma complexa rede de corrupção, crime organizado e investigações tecnológicas — com destaque para o uso do DNA como elemento-chave nas resoluções dos casos.

A recepção foi excelente, com além de liderar o ranking de visualizações no Brasil por semanas, DNA do Crime também figurou entre as séries mais assistidas da Netflix em outros países da América Latina. A qualidade da produção, o ritmo cinematográfico e o realismo brutal da trama foram amplamente elogiados pela crítica. DNA do Crime: segunda temporada; com mais ação, mais profundidade e novos rostos

A nova temporada, lançada em 2025, mergulha ainda mais fundo no universo das megaoperações federais.

Os episódios agora se concentram na caçada a um novo grupo criminoso especializado em grandes roubos transnacionais, com conexões diretas com milícias urbanas e redes de corrupção envolvendo figuras do poder público. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Enquanto a primeira temporada focava nas origens e estruturas de uma única facção, a segunda amplia o escopo e coloca os protagonistas diante de um cenário ainda mais violento e imprevisível — com episódios intensos que transitam entre o Rio de Janeiro, o interior do Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Paraguai. Entre as novidades do elenco estão: