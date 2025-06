Seleção Brasileira, Neymar, Ronaldinho e mais: futebol brasileiro ganha destaque na Netflix

Veja estreias previstas e confira as principais novidades voltadas para o esporte nacional no novo catálogo da plataforma de streaming / Crédito: Jogada 10

Na última semana, a Netflix anunciou um paco com dez novas produções brasileiras — três centralizadas no futebol. A plataforma busca valorizar a cultura nacional e reforçar vínculos com um dos elementos mais fortes da nossa identidade: o esporte mais popular do país. Trata-se, internamente, como um movimento estratégico. O documentário biográfico sobre Ronaldinho Gaúcho ganha destaque entre os projetos mais aguardados pela plataforma. Coproduzida pela Canal Azul e Trailer Filmes, a produção aposta em uma abordagem leve e descontraída, alinhada ao carima do ex-camisa 10 da Canarinho. Depoimentos e imagens inéditas costurarão a narrativa que, conforme o diretor Luis Ara, “é tão imprevisível e divertida quanto o personagem”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com as estreias previstas para os próximos meses — embora sem datas confirmadas —, a Netflix assume papel relevante na preservação da memória futebolística do país. Além disso, atende ao crescente apelo por narrativas que unem esporte, emoção e identidade nacional. Santos e Neymar sob os holofotes Simultaneamente, outro documentário mergulhará nos bastidores do Santos Futebol Clube. A obra abordará desde o impacto da morte de Pelé até o doloroso rebaixamento à Série B. Mais adiante, exibirá bastidores do retorno à elite — culminando na volta de Neymar ao clube. O projeto destacará o papel simbólico do atacante em um momento de reconstrução. Isso tudo sob um olhar íntimo sobre os bastidores de um dos períodos mais desafiadores da história santista. Com produção da Ginga Pictures e da Improbable Media, o filme foca não apenas no camisa 10, mas também na resiliência do Peixe. O diretor David Charles Rodrigues comentou: “Essa talvez seja a última grande dança do ídolo, e a tentativa de fazer o Santos renascer das cinzas”.

A saga de 70 e a consagração da Seleção O terceiro título futebolístico do pacote é a minissérie ficcional “Brasil 70 – A Saga do Tri”. Dirigida por Pedro Morelli e Paulo Morelli e produzida pela O2 Filmes, a obra dramatiza a histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do México.