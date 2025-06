Apresentador se emociona ao voltar a andar com exoesqueleto; entenda

Após 16 anos do acidente que lhe deixou paraplégico, o apresentador Fernando Fernandes, 44, relatou neste domingo, 1º, como foi a experiência de voltar a andar após 16 anos com o auxílio de um exoesqueleto — estrutura mecânica dura com articulações que permitem o movimento do operador humano.

"Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão. Isso me arrepiou. O que estava adormecido começou a despertar", comentou durante sua participação no programa Domingão com Huck.