Antonia Fontenelle é condenada a indenizar Klara Castanho em R$50 mil

A 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação da influenciadora Antonia Fontenelle no processo sobre a divulgação da gravidez da atriz Klara Castanho .

No entanto, o tribunal considerou que o conteúdo da live foi suficientemente direto para que internautas identificassem Klara.

De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a Justiça entendeu que houve abuso no uso da liberdade de expressão, já que a comunicadora utilizou um discurso que contribuiu diretamente para a exposição indevida e o dano moral da atriz.

Após o resultado da Justiça, apesar das solicitações da imprensa, Antonia Fontenelle não se manifestou sobre a decisão. Já a equipe de Klara Castanho optou por não comentar o caso.