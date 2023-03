Klara Castanho e Fernanda Concon estreiam podcast 'Sem nome Pod'

As duas atrizes que cresceram frentes às câmeras, Klara Castanho e Fernanda Concon estreiam o podcast 'Sem nome Pod'

As atrizes Klara Castanho e Fernanda Concon irão estrear um podcast descontraído chamado “Sem nome Pod” nesta quarta-feira, 8 de março, às 19h no YouTube, o programa ficará disponível em todos os streaming de música.

Convidados e tema de cada semana serão sempre divulgados nas redes sociais do Podcast. Para o primeiro episódio, as duas amigas receberão Maisa, também atriz e apresentadora que cresceu em frente às câmeras, para falar do tema “Crescer em Frente a Fama”.

Maisa vai reviver sua estreia na TV cantando Ivete Sangalo, com um detalhe que ainda não havia comentado publicamente, além de contar um pouco de seus projetos atuais.

“Eu vejo no podcast a oportunidade de ampliar um espaço de comunicação e conversa para diferentes e importantes assuntos. Sinto que quando a gente senta pra tratar de pautas específicas de forma natural e com pessoas que entendem dos assuntos, muita coisa boa pode e deve ser absorvida”, conta Klara.

“Sempre tive muita vontade de ter um projeto meu, onde eu participasse de todas as etapas, desde a pré produção até os ajustes finais, e quando recebi a ideia da Klara, que é uma irmã pra mim, vi que era a oportunidade de realizar esse sonho com alguém que eu amo e que está muito alinhada com o que penso e acredito”, acrescenta Fernanda.

A primeira temporada do “Sem nome Pod” terá 10 episódios, com debates que passam por educação política, invasão do corpo feminino, representatividade, meio ambiente e indústria musical.

Além de Maísa, Duda Beat, Diva Depressão, Nila, Thalita Rebouças entre outros, irão acrescentar ao programa, ao lado de especialistas sobre os temas, para discutir cada vivência e, sobretudo, informar os espectadores.

