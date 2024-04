Klara Castanho: hospital é condenado por vazar dados sigilosos

Hospital foi condenado a pagar R$ 200 mil de danos morais para Klara Castanho; pessoas da equipe do local vazaram informações sobre a gravidez da atriz

O magistrado da 8ª Vara Cível de Santo André, Alberto Gentil de Almeida Pedroso, responsável pela decisão, afirmou que as informações sobre o caso de Klara "foram vazadas e exploradas indevidamente” e que os direitos de personalidade da vítima foram infringidos.

Quando o caso se tornou público, a atriz declarou que profissionais da equipe do Hospital e Maternidade Brasil vazaram informações sigilosas sobre a sua gravidez para imprensa, em 2022.

"Foram gravíssimas as consequências psíquicas suportadas pela autora. O hospital foi o grande potencializador do ocorrido ao não contratar profissionais comprometidos com seus deveres éticos, ao não impedir o vazamento dos dados sensíveis, ao não tratar os dados adequadamente e muito menos por solucionar rapidamente o dano causado por desídia e despreparo", disse o juiz.

O G1 procurou a equipe do hospital para falar sobre o caso, mas a instituição de saúde disse que não comenta decisões judiciais.

Klara Castanho: relembre o caso

Após rumores de que teria engravidado e entregue o bebê para adoção, a atriz Klara Castanho usou seu perfil no Instagram no dia 25 de junho de 2022 para fazer um relato triste e chocante: a jovem, que até então tinha 21 anos, revelou que a gravidez foi fruto de um estupro e que só descobriu que estava grávida no fim da gestação.