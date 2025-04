Katy Perry no espaço: tudo sobre a viagem espacial da cantora

A cantora participou de missão com tripulação 100% feminina da Blue Origin e celebrou a representatividade nas redes sociais

Katy Perry acaba de adicionar um novo marco à sua carreira — e desta vez, fora da Terra. A cantora, de 40 anos, participou de uma missão espacial com tripulação totalmente feminina , promovida pela Blue Origin, empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos.

Por aproximadamente quatro minutos , todos a bordo estavam em um ambiente com gravidade zero. Nesse momento, a tripulação costuma retirar os cintos de segurança para poder flutuar dentro da cápsula, e observar a curvatura do planeta vista do espaço .

Desde o anúncio, os fãs da artista brincaram: “Katy vai cantar E.T. direto do espaço”, escreveu um usuário no X. Porém, não foi com um dos seus sucessos que ela optou por soltar a voz.

Katy Perry não estava sozinha na jornada. A missão NS-31 contou com uma equipe formada por mulheres inspiradoras:

A americana já havia mencionado em seu Instagram sobre o que sentia antes do voo: “Acho que vou cantar um pouco. Preciso cantar um pouco no espaço, né?”.

Na madrugada desta terça-feira, 15, horas após o voo, Katy Perry publicou um post em seu Instagram acompanhado por registros na cápsula, com a tripulação e momentos antes do lançamento.

Ao embarcar nessa jornada, Katy Perry usou sua visibilidade para chamar atenção para a presença feminina na ciência e tecnologia e também inspirar novas gerações a “olhar para cima com admiração”, como ela mesma escreveu após o voo

“Um dia, quando você for mais velho, ainda vai olhar para cima com admiração? Ainda estou processando essa jornada incrível. Obrigada, Blue Origin e minhas irmãs espaciais. Ocupando espaço e abrindo espaço no espaço para todos”, escreveu

Blue Origin: conheça empresa que levou Katy Perry ao espaço

Essa missão marca a primeira viagem ao espaço com uma tripulação 100% feminina desde 1963, quando a russa Valentina Tereshkova se tornou a primeira mulher a ir ao espaço — sozinha.

Agora, mais de 60 anos depois, a iniciativa da Blue Origin busca chamar a atenção do público para o turismo espacial oferecido pela empresa de Jeff Bezos, que tem no ramo concorrentes como a SpaceX, do também bilionário Elon Musk, e a Virgin Galactic.

Até o momento, a Blue Origin transportou 52 pessoas ao espaço suborbital em 10 missões tripuladas.

Entre os famosos que viajaram a bordo da New Shepard no passado incluem William Shatner, lendário ator da saga de ficção científica Star Trek, e o próprio Jeff Bezos, que estava no voo inaugural tripulado.

Katy Perry no espaço: veja momentos da cantora fora da Terra