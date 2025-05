Shopping de Fortaleza recebe peça gratuita de ‘Lilo & Stitch’

Neste domingo, 18, o North Shopping Jóquei recebe uma apresentação especial que vai divertir as crianças e suas famílias. Localizado no bairro Jóquei Clube, o estabelecimento é palco para a peça “Lilo & Stitch” , que acontece a partir das 16 horas, na praça de alimentação.

Reunindo os personagens de um dos filmes mais queridos da Disney, o momento gratuito também terá sessão de fotos com o público presente. Para participar do evento, basta realizar inscrição gratuita no aplicativo do North Shopping Jóquei.

Além do evento especial, o estabelecimento também está com vendas de ingressos para o filme “Lilo & Stitch”, live-action que chega às telas dos cinemas no dia 22 deste mês.

Espetáculo “Lilo & Stitch”