Filme sobre artista de rua da Bela Vista é exibido em Fortaleza

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) exibe nesta quinta-feira, 29, o curta-metragem “Espírito Vegetal”, produzido pelo repórter fotográfico do O POVO, Samuel Setubal. O evento ocorre às 12 horas no miniauditório do equipamento cultural e a entrada é gratuita. O filme retrata a história de Seu Luiz, artista plástico de rua do bairro Bela Vista, em Fortaleza. Aos 57 anos, ele se tornou um “retrato da cidade, que aos poucos foi perdendo sua natureza e sendo tomada pela onda da grande metrópole urbana que é Fortaleza”, segundo a sinopse.

Enquanto passa por um período de reabilitação, Seu Luiz conta sobre suas vivências e fábulas da infância, mas também alguns de seus traumas. Com uma "doença forte", Luiz pensa sobre sua vida e escolhe tentar mais uma vez se internar e voltar a ter uma "vida normal" após sua cura espiritual. "Espírito Vegetal": retrato de um bairro a partir da voz de Seu Luiz Com trilha musical original de Hermeson Maia e drones e imagens aéreas de Aurélio Alves (também repórter fotográfico do O POVO), o filme de Samuel Setubal foi também o seu Trabalho de Conclusão de Curso em Cinema na Universidade Federal do Ceará (UFC). Em "Espírito Vegetal", o rosto de Seu Luiz não é mostrado ao público, que conhece sua história a partir de sua voz. Pintura do artista plástico Seu Luiz, presente no filme "Espírito Vegetal", de Samuel Setubal Crédito: Samuel Setubal/Divulgação Filme "Espírito Vegetal", produzido pelo repórter fotográfico do O POVO, Samuel Setubal, é exibido em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/Divulgação Filme "Espírito Vegetal", produzido pelo repórter fotográfico do O POVO, Samuel Setubal, é exibido em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/Divulgação

Como afirma ao O POVO, a ideia para o curta surgiu a partir do interesse em fazer um filme sobre o cotidiano do bairro Bela Vista, onde o cineasta mora. Na busca por fontes, lembrou de Seu Luiz, que nasceu e foi criado na região. “Começamos uma amizade e se tornou uma vontade minha de falar sobre ele sobre sua arte. O filme acabou virando um retrato do bairro contado pela voz e história de Seu Luiz com a ideia de melhorar sua situação”, explica o repórter fotográfico. “Espírito Vegetal”: histórias e pinturas em mais de um ano de gravação Para Samuel Setubal, chamaram sua atenção as histórias e artes que Seu Luiz sempre carregava consigo. No filme, é possível observar algumas das pinturas do artista de rua. “É muito inteligente e educado”, descreve o personagem.