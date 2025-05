CCBel recebe exposição que une arte e resistência nas periferias

Mostra no Centro Cultural Belchior explora narrativas urbanas e identidade da juventude de Fortaleza

O projeto "4Towngrafia: entre o corte da prata e o brilho da prata" traz uma exposição fotográfica inédita que mergulha nas narrativas urbanas, nas estéticas periféricas e nas memórias coletivas. O lançamento da mostra ocorre na escola pública João Paulo II, no bairro Henrique Jorge, e a partir do dia 14 de junho de 2025, e a exposição será apresentada no Centro Cultural Belchior.

A programação para o dia 14 inclui uma roda de conversa e apresentações musicais, conectando arte e vivência para refletir sobre os desafios e a riqueza cultural das periferias da Cidade.