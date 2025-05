Estação das Artes realiza programação para crianças autistas

O fim de semana no Complexo Cultural Estação das Artes está com diversas ações gratuitas para o público de todas as idades. Com apresentações musicais e visitas mediadas, um dos destaques da agenda de atividades é a programação especial para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Saiba como participar | Museu Ferroviário realiza visita mediada neste domingo, 1º