Dia do hambúrguer: receitas veganas e vegetarianas

Veja receitas práticas de hambúrguer veganas e vegetarianas, com opções de soja, de cogumelo e até de arroz

Além da versão clássica, geralmente feita com carne bovina, existem opções veganas e vegetarianas, que podem conter os ingredientes mais tradicionais como soja ou ervilha, ou utilizar alternativas como cogumelos e arroz.

Nesta quarta-feira, 28 de maio, é comemorado o Dia do Hambúrguer , em homenagem ao prato que conquistou o paladar mundial. Além de pedir no seu restaurante favorito , uma boa opção é experimentar novas receitas em casa.

Veja seis receitas de hambúrgueres veganos e vegetarianos para preparar em casa.



Confira receitas de hambúrgueres veganos

Os hambúrgueres veganos possuem opções versáteis com cogumelos, soja e aveia, sem ingredientes de origem animal, para celebrar o Dia do Hambúrguer.

Hambúrguer de Shimej



Este hambúrguer é feito com Shimej, um tipo de cogumelo. O ingrediente precisa ser previamente temperado e refogado, para depois ir ao processador.

Ingredientes:



400g (2 bandejas) de shimeji;



1/2 xícara de farinha de rosca;



1/2 xícara de cebolinha picada;



1/4 xícara de farinha de trigo integral;



1 colher de sopa de óleo vegetal;



1 colher de sopa de shoyu;



4 dentes de alho;



1 colher de chá de sal;



Pimenta do reino a gosto (opcional).

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo e adicione o alho descascado e picado para refogar. Então separe o shimeji da penca com as mãos e lave rapidamente em água corrente para não absorver muita água. Você pode secá-lo com um pano de prato limpo para tirar o excesso de água.