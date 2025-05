Promoção: Saiba onde aproveitar o Dia do Hambúrguer em Fortaleza

Hamburguerias da Capital apostam em promoções para atrair fãs do sanduíche mais famoso do mundo

Nesta quarta-feira, 28, o Dia Mundial do Hambúrguer será celebrado com promoções especiais em diversos estabelecimentos de Fortaleza. De receitas clássicas às mais criativas, a data promete agradar fãs do lanche mais amado do planeta.

Pão, carne, queijo e aquele molho especial. A combinação que conquistou o mundo tem um dia só para ela: 28 de maio, o Dia Mundial do Hambúrguer. Embora sua origem seja controversa, foi nos Estados Unidos que o hambúrguer ganhou fama, inicialmente como uma opção acessível.