Dia do hambúrguer: receitas práticas, econômicas e saborosas para fazer em casa

O Dia do Hambúrguer é celebrado nesta quarta-feira, 28 de maio. Seja na versão clássica com carne bovina, em releituras vegetarianas ou com toque gourmet, o lanche conquistou espaço cativo no cardápio dos brasileiros. A data é um convite para saborear em estabelecimentos ou até mesmo na cozinha de casa com receitas simples e acessíveis. Pensando nisso, O POVO selecionou opções práticas, econômicas e cheias de sabor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As receitas vão desde o tradicional até alternativas criativas com linguiça e algumas sugestões para compor o lanche, com ingredientes que cabem no bolso e não exigem técnicas elaboradas. Hambúrguer clássico caseiro Clássico, suculento e personalizável: este hambúrguer caseiro leva carne temperada e é versátil para quem quer celebrar o Dia do Hambúrguer com sabor e praticidade. Ingredientes – para a carne 500 g de carne moída (como patinho ou acém)

1 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino moída na hora

1 dente de alho picado ou amassado (opcional)

1/2 colher (chá) de cebola em pó (opcional)

1 colher (chá) de molho inglês (opcional)

1 ovo (opcional)

1 colher (sopa) de azeite ou óleo para grelhar Ingredientes – para montar o hambúrguer Pães de hambúrguer (de sua preferência)

Queijo (cheddar, muçarela ou outro de sua escolha)

Alface, tomate e cebola, fatiados

Maionese, ketchup e mostarda

Picles (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a carne moída e adicione o sal, a pimenta-do-reino, o alho, a cebola em pó e o molho inglês, se estiver usando. Acrescente o ovo, se desejar uma textura mais firme.

Misture delicadamente com as mãos ou com uma colher, sem exagerar para não deixar a carne dura.

Divida a carne em 4 partes iguais (ou mais, se preferir hambúrgueres menores) e modele em formato de discos com cerca de 1,5 cm de espessura. Faça uma pequena cavidade no centro de cada disco com o polegar para evitar que infle durante o cozimento.

Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio-alto. Adicione o azeite ou óleo e espalhe bem.

Coloque os hambúrgueres e cozinhe por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, ou até o ponto desejado.

Se for usar queijo, adicione uma fatia sobre cada hambúrguer nos últimos 1 a 2 minutos e tampe para derreter. Montagem

Torre os pães de hambúrguer em uma frigideira ou no forno até ficarem levemente crocantes.

Monte o hambúrguer começando com a base do pão. Adicione alface, o hambúrguer com queijo, tomate, cebola e os acompanhamentos.

Finalize com os molhos e cubra com a outra metade do pão.

Hambúrguer de frango caseiro Leve e saboroso, este hambúrguer de frango é uma opção prática e saudável para quem quer variar o cardápio.