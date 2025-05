Dia do hambúrguer: promoções e lançamentos em Fortaleza

O Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, movimenta Fortaleza com promoções especiais e sabores que agradam todos os gostos

Celebrado nesta quarta-feira, 28 de maio, o Dia Mundial do Hambúrguer é uma data que homenageia a arte de combinar pão, proteína (que pode ser carne, frango ou até peixe) e seus diversos complementos.

Em Fortaleza, o hambúrguer é um item alimentar bastante procurado, tanto por meio de delivery quanto nos próprios estabelecimentos. Devido à sua popularidade, que atrai muitos fãs da iguaria, a data costuma oferecer promoções especiais e por tempo limitado.

Desde os mais robustos, com duas ou três carnes, até os simplificados smash, as opções promocionais visam atrair o público com variedade de formatos e preços.

Dia do Hambúrguer: promoções e lançamentos



Confira algumas promoções disponíveis em Fortaleza durante o Dia do Hambúrguer:

Bob’s



Local : Aplicativo North Shopping Fortaleza



: Aplicativo North Shopping Fortaleza Data : 28 de maio (quarta-feira)



: 28 de maio (quarta-feira) Promoção: Hambúrgueres por R$ 5,90

Barney’s Burger



Locais: Maria Tomásia, Sul, Bairro de Fátima e Eusébio



Data: 26 a 29 de maio



Promoção: Burgers selecionados por R$ 19,90 e linha Smash por R$ 14,90

VEJA outras opções onde aproveitar o Dia do Hambúrguer em Fortaleza