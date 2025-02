Qual a pizza favorita dos brasileiros? Veja qual lidera o ranking

Calabresa é o sabor de pizza mais pedido entre os brasileiros / Crédito: Pexels/cottonbro studio

Calabresa é o sabor de pizza mais pedido entre os brasileiros e os sabores clássicos como muçarela e portuguesa também estão no top 3. Isso é o que diz uma pesquisa divulgada pela Associação das Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) em parceria com a consultoria Galunion. O estudo mapeou as tendências desse segmento do mercado alimentício entre outubro e novembro de 2024. Ao todo foram mais de 1500 lojas consultadas, e 80% delas são estabelecimentos independentes.

Ainda segundo o levantamento, a variedade no cardápio é uma das principais estratégias para atrair diferentes públicos. Veja a seguir a lista com os sabores de pizza mais pedidos e outros dados que a pesquisa revelou.

Pizzas mais pedidas entre os brasileiros: veja ranking completo Nenhuma pizza doce está no top seis dos brasileiros, apesar de integrar o cardápio de 73% dos estabelecimentos. Confira os sabores favoritos: Calabresa (59% dos pedidos)

Muçarela (52% dos pedidos)

Portuguesa (51% dos pedidos)

Marguerita (47% dos pedidos)

Frango com catupiry (42% dos pedidos)

Pepperoni (26% dos pedidos) Tamanho Em relação ao tamanho, a maioria das pizzarias tem como foco a pizza tradicional, de oito a dez fatias, presente em 98% dos estabelecimentos do segmento. Pizza de pudim ou cuscuz: CONHEÇA sabores inusitados em Fortaleza

Delivery é crucial para as pizzarias O delivery é vital para as pizzarias brasileiras, segundo a Apubra, com 98% dos estabelecimentos oferecendo esse serviço. 75% deles utilizam plataformas para captar pedidos e 67% confiam nelas para a última milha da entrega. O delivery representa também de 26% a 50% da receita para metade dos respondentes. Pizzarias operam mais nas noites dos fins de semana A pesquisa também revelou que o negócio de pizzarias no Brasil opera principalmente à noite e de quarta-feira a domingo. No horário do almoço, no máximo 21% dos respondentes abrem seus restaurantes.