Baekhyun anuncia show extra no Brasil; saiba sobre ingressos

Integrante do grupo de k-pop EXO, o cantor Baekhyun fará dois shows no Brasil no mês de junho; venda dos ingressos para o show extra inicia nesta quinta-feira, 29

O cantor de k-pop Baekhyun anunciou nesta quarta-feira, 28, uma nova apresentação no Brasil. Com o primeiro show no País marcado para o dia 15 de junho, um domingo, em São Paulo, os fãs do idol vão poder assistir à nova apresentação no dia 14 do mesmo mês, um sábado.

A novidade pegou os fãs de surpresa, já que faltam pouco mais de duas semanas para a primeira vinda do artista ao Brasil. Membro do grupo de k-pop EXO, Baekhyun desembarca em terras brasileiras com a turnê internacional “Reverie”.