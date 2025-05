Taís Araújo interpretará Elza Soares em cinebiografia, diz revista

Filme biográfico da cantora Elza Soares iniciará as gravações em 2026 e deve contar com a atuação de Taís Araújo, segundo a revista Variety

Filme biográfico da cantora Elza Soares iniciará as gravações em 2026 e deve contar com a atuação de Taís Araújo, segundo a revista Variety. Segundo a revista Variety, a produção será responsabilidade da produtora O2 Filmes, do cineasta Fernando Meirelles.

Sem confirmação oficial, a obra contará a trajetória da artista, que faleceu em 2022, aos 91 anos. As gravações do longa estão previstas para meados de 2026,