Preta Gil deixa UTI de hospital, mas segue internada em Salvador

A cantora deu entrada no hospital no sábado, 8, e desde então permaneceu internada . A diretoria médica da unidade de saúde explicou na segunda-feira, 10, que a internação aconteceu para monitoramento e cuidados médicos . Preta Gil apresentava um quadro estável.

Ainda na segunda-feira, 10, a cantora se pronunciou sobre a volta ao hospital e tranquilizou os seguidores por meio de um story no Instagram. “Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!”, disse ela na ocasião.

Rotina de Preta Gil antes da internação

No dia 11 de fevereiro, Preta Gil havia sido liberada do hospital que estava internada em São Paulo para a retirada de um tumor. Ela descobriu um câncer no intestino em 2023, passou por um período de trantamento e, após as etapas, a doença entrou em remissão.

No entanto, em agosto de 2024, a cantora revelou que o câncer havia retornado, dessa vez em dois linfonodos, no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter.