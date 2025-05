CasaCor Ceará 2025: visita técnica abre trabalhos da nova edição

Mostra de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores, a CasaCor Ceará promoveu na manhã desta terça-feira, 27, um encontro com profissionais interessados em participar da edição de 2025 e integrantes da imprensa cearense, incluindo O POVO. A ação marcou o início dos trabalhos da nova edição.

O “open house”, como foi chamado o encontro, foi realizado no casarão localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles. O espaço conta com cinco mil metros quadrados e foi o mesmo onde ocorreu a mostra em 2023. Neste ano, o endereço será reinterpretado com nova leitura do terreno e dos ambientes.