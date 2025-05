Castelo inflável de 2.500m² chega a shopping de Fortaleza

A partir desta sexta-feira, 30, o Shopping RioMar Kennedy recebe, mais uma vez, o Jump Around , considerado o “maior castelo inflável da América Latina” . O brinquedo ficará disponível no estabelecimento até o dia 3 de agosto, com funcionamento ocorrendo de quinta-feira a domingo, das 15 horas às 21 horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aberto para o público de todas as idades, o Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. Na ocasião, os participantes devem usar meias e remover acessórios que possam comprometer a segurança no local.

O momento dura 30 minutos e o público pode adquirir os ingressos no site Sympla ou na bilheteria presencial, podendo escolher a data e horário de preferência. Os valores são a partir de R$ 99,80 (inteira), R$ 49,90 (meia-entrada) e R$ 24,95 (PCD).

Castelo inflável Jump Around em Fortaleza