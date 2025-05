Thunderbolts*: o que as cenas pós-créditos indicam para o futuro da Marvel

O filme traz duas cenas pós-créditos , que apresentam propostas diferentes. A primeira é focada no humor, enquanto que a segunda estabelece uma ponte direta com as próximas produções e o futuro da Marvel .

O diálogo entre os membros é interrompido depois que Yelena Belova (Florence Pugh) menciona uma anomalia espacial. As câmeras mostram uma nave chegando em direção à Terra e, quando a imagem se aproxima, é possível ver a logo do Quarteto Fantástico .

O momento final de Thunderbolts* reforça uma das teorias mais populares em relação ao filme do Quarteto Fantástico: Primeiros Passos , que será o próximo a ser lançado pela Marvel - chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de julho.

A chegada de Reed Richards (Senhor Fantástico), Susan Storm (Mulher Invisível), Johnny Storm (Tocha Humana) e Ben Grimm (o Coisa) à Terra principal do universo cinematográfico também está de acordo com a aparição já confirmada do grupo em Vingadores: Doomsday, com estreia marcada para maio de 2026. Os heróis devem ter grande importância no enredo.

O Doutor Destino (Robert Downey Jr.) tende a ser o vilão na produção de 2026. Como o personagem é um tradicional oponente do Quarteto nos quadrinhos, há chances de que ele apareça no longa da família, mas isso não foi confirmado.

