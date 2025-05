The Last of Us: bar em Fortaleza transmite último episódio da 2ª temporada

O bar Bulls Beer House irá transmitir o último episódio da segunda temporada da série "The Last of Us" em suas duas unidades neste domingo, 25.

Além da exibição, que será às 22 horas, horário de transmissão na HBO, a unidade da Aldeota terá música ao vivo com o cantor e compositor Fets Dômino. Já na Parquelândia, o bar irá promover um quiz premiado sobre a segunda temporada.