1ª brasileira negra a colaborar com a Marvel participa de evento de moda em Fortaleza

Estilista brasileira Jal Vieira transforma moda em manifesto e se torna pioneira em parceria com a Marvel / Crédito: Arquivo Pessoal

Quando pensamos no universo da moda, é impossível ignorar seu histórico de padrões excludentes. Durante décadas, mulheres negras, em especial, foram marginalizadas nesse espaço, muitas vezes vistas apenas como musas exóticas, raramente ocupando posições de destaque ou de decisão no setor criativo. Um panorama semelhante pode ser observado no universo dos super-heróis. Por muito tempo, a figura heroica foi construída sob uma perspectiva predominantemente branca e masculina. No entanto, os tempos estão mudando. No ponto de convergência entre moda, representatividade e cultura pop, uma estilista brasileira tem se destacado com ousadia, criatividade e firmeza: Jal Vieira.

O convite da Marvel surgiu no final de 2019 e, inicialmente, pareceu inusitado. "Eu cresci vendo os filmes e o universo Marvel, que faz parte da Disney. Então, foi muito doido. Acho que até hoje não caiu a ficha oficialmente", relembra. Com o projeto consolidado, Jal viu uma oportunidade única não apenas para si, mas para muitas pessoas ao seu redor. "Foi muito bom prover recursos e oportunidades para as pessoas envolvidas. Tive um time incrível que dominou o processo criativo e deu vida a essa colaboração", comenta. "Isso transformou minha visão sobre o que conseguimos mover com nosso trabalho, pois vi tudo sendo materializado diante de mim. Foi uma experiência incrível, e continua sendo até hoje". Coleção Realeza A coleção "Realeza" foi influenciada pela simbologia das Dora Milaje, personagens de "Pantera Negra". Jal destaca que a inspiração não se restringiu ao papel das guerreiras no filme, mas à importância das mulheres negras na sociedade real. "Embora a história de Wakanda seja fictícia, ela reflete o poder real e a importância dessas mulheres. T'Challa, por exemplo, só tem seus poderes por causa de uma erva cultivada por mulheres. Sem elas, ele não seria quem é", explica.

A estilista usou essa metáfora para criar peças com texturas e formas que evocam a necessidade de proteção dos corpos negros em uma sociedade marcada pelo racismo. As nervuras presentes nas roupas remetem às marcas da história, à luta por espaço e à força feminina ancestral. Outro elemento simbólico da coleção é a estampa da erva-coração, planta cultivada pelas mulheres de Wakanda e essencial para os poderes do Pantera Negra. "A erva é importante, claro, mas é o cultivo por mãos femininas que a torna ainda mais simbólica. Isso tem um peso enorme para mim". Com o sucesso de "Realeza", o projeto evoluiu para uma segunda fase, intitulada "O Poder É Nosso" — uma iniciativa que incluiu um programa de mentoria com cinco artistas e uma nova coleção em parceria com a C&A. Nessa etapa, o contato de Jal passou a envolver também a divisão internacional da Marvel, especialmente a equipe da Latam (Marvel Latinoamérica).

"Desde o início, a Marvel demonstrou um olhar atento e respeitoso. Valorizaram cada etapa do processo e as potências criativas envolvidas. Esse intercâmbio foi essencial para o sucesso do projeto", afirma. Mais do que uma conquista pessoal, a colaboração com a Marvel simboliza um avanço coletivo. Jal se tornou referência e inspiração para uma nova geração de criadores negros na moda brasileira. "Cresci sem referências próximas de mim na moda. Talvez esse trabalho seja um sinal para que outras pessoas de realidades semelhantes encontrem forças para continuar". Estilista brasileira Jal Vieira transforma moda em manifesto e se torna pioneira em parceria com a Marvel Crédito: Camila Rivereto/ Divulgação Estilista brasileira Jal Vieira transforma moda em manifesto e se torna pioneira em parceria com a Marvel Crédito: Marcelo Soubhia/ Divulgação Estilista brasileira Jal Vieira transforma moda em manifesto e se torna pioneira em parceria com a Marvel Crédito: Camila Rivereto/ Divulgação