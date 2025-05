'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça, arranca aplausos em Cannes: 'Obra-prima imponente'

Após levar o carnaval do Recife para o tapete vermelho, com uma apresentação de frevo com o grupo Guerreiros do Passo e a Orquestra Popular do Recife, o diretor foi ovacionado pela crítica e pelo público no fim da exibição de seu filme.

O Agente Secreto, mais novo longa do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho , estreou neste domingo (18/5), em uma sessão matinê no festival de Cannes , com receptividade calorosa do público.

Wagner Moura, que interpreta o papel do protagonista Marcelo, está cotado para o prêmio de Melhor Ator do festival.

"O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho e o astro Wagner Moura durante a ovação de pé por O AGENTE SECRETO, a mais longa e entusiasmada que já vi até agora — 15 minutos (com discursos) e toneladas de franceses gritando 'Bravo!' da sacada", escreveu a repórter de cultura do Washington Post, em sua conta no X, junto a um vídeo dos aplausos.

A ambientação política do longa levou a comparações com Ainda Estou Aqui , de Walter Salles , pela crítica estrangeira,

O site Playlist, que classificou o filme com a nota máxima, chamou o longa de "obra-prima imponente, imersa em história e com uma adoração palpável pelo cinema".

"Assim como o recente vencedor do Oscar de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, o drama se passa no contexto da ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. No entanto, [Kleber Mendonça] Filho, que vem de Recife, diz que seu filme tem uma abordagem diferente daquele período", escreveu o Deadline.

"Focado, mas extenso, o primeiro filme verdadeiramente de época do diretor está absolutamente repleto da música, da cor e do estilo do "Milagre Brasileiro", que marcou o auge da ditadura militar no país. No entanto, todos esses significantes — juntamente com as evidências mais diretas da própria ditadura militar — são sublimados no senso de malícia que permeia o filme", publicou o site de críticas de cinema IndieWire.

"Com O Agente Secreto, Mendonça exuma o passado como base para uma história puramente ficcional e, ao fazê-lo, articula como a ficção pode ser ainda mais valiosa como veículo para a verdade do que como ferramenta para encobri-la", escreveu o crítico do IndieWire, David Ehrlich.

Além de Wagner Moura, a atriz Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone também fazem parte do elenco. O filme, cujo roteiro também foi escrito por Kleber Mendonça, ainda não tem data de estreia no Brasil.