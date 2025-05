"Exterritorial" marca com atuações convincentes, mas peca no ritmo

A produção continuou no pódio no fim de semana, ocupando a terceira posição no sábado, 10, por exemplo. Intitulado “Exterritorial” , o filme mobiliza o público pelas incógnitas em torno de um drama familiar que descamba para uma conspiração maior. Com boas cenas de ação e caminhos intrigantes, a obra é marcada por atuações convincentes, mas também peca pela condução de seu ritmo.

Na última semana, chamou a atenção na Netflix o filme que passou a ocupar o topo da lista de longas-metragens mais vistos na plataforma no Brasil. Um suspense alemão, lançado em 30 de abril, já estava em primeiro lugar no streaming logo no dia seguinte, desbancando obras como “Um Lugar Bem Longe Daqui”, “Inexplicável” e “Náufrago”.

O problema piora quando ela percebe que não pode contar com ajuda de autoridades alemãs no caso, pois elas não têm jurisdição no consulado americano . Assim, for obrigada a ir embora, talvez nunca mais reencontre seu filho. Desesperada, a personagem percorre os misteriosos corredores do consulado à procura do menino.

Drama carrega narrativa de "Exterritorial"

No início da produção, o espectador logo se depara com a ligação mãe-filho que passaria a dar o tom da narrativa, bem como traumas no passado de Sara que ainda a acompanham. Uma dessas lembranças atormentadoras é do período em que serviu no Afeganistão, com flashes de um momento dramático que seguem sendo revisitados.

Na expectativa de deixar o passado para trás, ela decide morar nos Estados Unidos com Josh, de apenas seis anos. Para isso, precisa tirar um visto de trabalho no Consulado Geral do país em Frankfurt. O problema é que, mesmo em um aparente local seguro, seu filho acaba sumindo - e esse é o início de uma trajetória desesperadora para a protagonista.



Sozinha, ela vê a necessidade de investigar por conta própria, pois ninguém parece considerar relevante sua denúncia. A personagem usa suas habilidades militares para achar respostas - e logo percebe que não virão facilmente. A partir disso, é desencadeada uma trama de dúvidas e de lutas com quem atrapalhar seu caminho.