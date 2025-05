Priscilla Alcântara apresenta show intimista em Fortaleza em junho

Priscilla Alcântara celebra seus 20 anos de carreira com anúncio de mini tour intimista. Além de Fortaleza, a cantora deve passar por Recife, São Paulo e Rio de Janeiro

Priscilla Alcântara realiza show intimista em junho na capital cearense. A cantora deve realizar apenas uma apresentação em Fortaleza no dia 28 de junho, um sábado, no Theatro Via Sul.

Voltada para estética intimista, a mini tour acústica “Priscilla – Tudo é Música” celebra os 20 anos de carreira da artista.