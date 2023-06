Homem-Aranha Através do Aranhaverso: elenco e participações especiais

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” estreou nesta quinta-feira, 1°, e já vem conquistando crítica e público. A produção larga com 96% de aprovação dos críticos especializados no site Rotten Tomatoes e pode arrecadar cerca de R$ 150 milhões de dólares no primeiro fim de semana nos Estados Unidos.

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' é singular e inovador; VEJA crítica

O filme é continuação direta de “Homem-Aranha no Aranhaverso” de 2018, que conquistou uma legião de fãs e venceu o Oscar de Melhor Animação. A sequência traz de volta Miles Morales, que viaja pelo multiverso encontrando versões alternativas do herói e buscará salvar a todos.

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso': curiosidades sobre elenco e participações especiais

Texto abaixo contém spoilers

O elenco original conta com a volta de Shameik Moore dando a voz de Miles e Hailee Steinfeld dublando Gwen Aranha.

Nesta continuação, Oscar Isaac (Cavaleiro da Lua) interpreta o Homem-Aranha 2099, e Daniel Kaluuya (Corra!) dubla o Homem-Aranha Punk Punk.

Na versão dublada, a animação conta com várias participações especiais trazendo as vozes das diversas versões alternativas do Homem-Aranha.

Dentre elas estão Lucas Vinícius, do canal Inutilismo, Érico Borgo, Léo Picon, Carol Moreira, Wendel Bezerra e outros mais.

Após o filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” que juntou Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland, ficou a expectativa da volta dos atores em outras produções do universo de heróis da Marvel, mas eles retornam para “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”?

A resposta é sim. O personagem de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, é mencionado no início como “o garoto da Terra 199999” por Miguel O´Hara (Oscar Isaac) e cita a bagunça feita por Peter e Dr. Estranho nos acontecimentos do último filme de Holland.

Já Tobey Maguire e Andrew Garfield dão as caras quando são mostrados vários eventos canônicos referentes ao universo do Homem-Aranha e os dois aparecem nas cenas da morte do tio Ben em “Homem-Aranha” de 2004 e do capitão Stacy “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro”.

Outra participação bastante importante na animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” é a de Childish Gambino, rapper performance da música “This Is America” e ator. Ele havia aparecido no primeiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland e confirma a versão em live-action de Aranhaverso.

O segundo filme do herói ainda não encerrou esta jornada pelo Aranhaverso. “Homem-Aranha: Além do Aranhaverso” estreia em 29 de março de 2024 e fecha a trilogia da saga de Miles Morales, trazendo de volta o trio de diretores Joaquim Dos Santos, Justin K Thompson e Kemp Powers.