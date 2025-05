8º Prêmio Ceará Encena celebra teatro cearense; veja ganhadores

8º Prêmio Ceará Encena realizou na noite desta quarta-feira, 7, a cerimônia de premiação de artistas e profissionais do teatro do Ceará

Ocorrido no Theatro José de Alencar, o momento também marca o aniversário de 25 anos do Grupo Arte de Viver , companhia fortalezense de teatro idealizadora da premiação. Além disso, a edição de 2025 homenageia os artistas Hemetério Terceiro, José Alves Neto, Neto Brasil, Pedro Domingos, Pedro Marinho e Silêda Franco.

Foi realizada na noite desta quarta-feira, 7, a oitava edição do Prêmio Ceará Encena , evento consolidado entre os artistas e profissionais cearenses que celebra a produção teatral por todo o Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Silva apresenta novo show em Fortaleza; veja data, valor e local

“O Prêmio Ceará Encena surgiu da vontade de celebrar o aniversário do Grupo Arte de Viver, em 2015, promovendo um grande encontro entre artistas e público, o que solidificou sua imagem como o grande encontro do teatro cearense”, avalia Hemetério Segundo, fundador e diretor artístico do Grupo Arte de Viver.

Com mais de 15 categorias, divididas nos grupos “Formação” e “Principal”, o 8º Prêmio Ceará Encena contou com comissão julgadora formada por Hemetério Segundo, Hiroldo Serra, Almeida Junior e Kelva Cristina.

Conheça os vencedores do 8º Prêmio Ceará Encena:

8º Prêmio Ceará Encena: Categoria Formação

Melhor autor/texto: