Tema dos abusos sexuais na Igreja já paira sobre papa Leão XIV

Um dos principais desafios do papa Leão XIV é continuar a luta contra as agressões sexuais na Igreja iniciada por Francisco, mas seu histórico ambivalente no Peru gera preocupação entre as ONGs de defesa de vítimas. Robert Francis Prevost, de 69 anos, se tornou na quinta-feira (8) o 267º papa após uma longa trajetória no Peru, onde o então bispo de Chiclayo precisou enfrentar esses escândalos que abalam há anos a Igreja católica.

Pouco depois de sua eleição, a Conferência Episcopal Peruana destacou em uma coletiva de imprensa que o sucessor de Francisco "abriu caminho" para a defesa de vítimas de agressões no Peru. Mas as ONGs Snap e Bishop Accountability emitiram declarações nas quais questionam o compromisso do segundo papa das Américas com a quebra do regime de sigilo. "O papa Leão XIV transformará a luta contra abusos e encobrimentos em prioridade?", pergunta em um comunicado Anne Barrett Doyle, codiretora da Bishop Accountability. - "Não publicou" os nomes -

As preocupações remontam ao período em que o primeiro pontífice agostiniano era bispo de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2013 e 2025. "Ele não publicou o nome de nenhum" dos culpados, acrescentou Barrett Doyle. A Rede de Sobreviventes de Abuso Sexual por Sacerdotes (Snap) lembrou que durante aquele período três vítimas relataram suas acusações à diocese, em vão, e acabaram por denunciá-las às autoridades civis em 2022.

Segundo a ONG, Prevost "não abriu uma investigação" e "enviou informações inadequadas a Roma", de forma que "a diocese permitiu que o sacerdote [denunciado] continuasse celebrando missas". Anteriormente, como chefe dos agostinianos em Chicago, permitiu que um sacerdote acusado de agredir sexualmente menores vivesse em um convento agostiniano perto de uma escola da cidade em 2000, acrescentou. - Não privou de títulos -

Em janeiro de 2023, o papa Francisco o chamou ao Vaticano para dirigir o Dicastério (ministério) para os Bispos, substituindo o cardeal canadense Marc Ouellet, que foi acusado de agredir sexualmente uma mulher e renunciou por motivos de idade. Meses depois o nomeou cardeal. Como prefeito deste dicastério, cabia a Prevost supervisionar os casos apresentados contra bispos acusados de abusos sexuais e de encobrimento. "Ele manteve o segredo desse processo" e "sob sua supervisão, nenhum bispo cúmplice foi despojado de seu título", lamentou a Bishop Accountability.