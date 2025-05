Drag queens brasileiras trabalharam nos figurinos de Lady Gaga no Rio; saiba quem são

Figurinos com as cores do Brasil foram feitos em três dias intensos de trabalho pelas drag queens Shandra, Poseidon e Joselito The Clown

Lady Gaga encantou o público ao passar pelas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3, em um show memorável que ficará marcado na história dos grandes espetáculos internacionais realizados no Brasil.

As duas peças confeccionadas para a artista, tingidas com as cores da bandeira do Brasil, foram produzidas em colaboração com a equipe da cantora e contribuíram para a forte conexão visual com o público brasileiro.

Algumas das roupas usadas por Gaga — e também pelos dançarinos — foram criadas por um trio de drag queens brasileiras: Shandra, Poseidon e Joselito The Clown .

As faixas com as cores verde, amarelo e azul usadas por Gaga também foram criadas por elas.

Artistas publicam agradecimentos nas redes sociais

De acordo com relatos nas redes sociais das artistas brasileiras, foram três dias intensos de produção ao lado da equipe internacional da estrela pop. No X (antigo Twitter), Shandra compartilhou sua emoção com o momento: