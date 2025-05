Bad Bunny no Brasil: show é especulado após post do Allianz Parque

Foto publicada no perfil do estádio do Palmeiras faz referência à capa do álbum 'Debí Tirar Más Fotos', de Bad Bunny. Crescem especulações sobre show do porto-riquenho

Uma foto publicada no perfil do Allianz Parque, no X, causou alvoroço entre os fãs brasileiros de Bad Bunny, que especulam sobre um possível show do porto-riquenho após referência ao seu mais recente trabalho. A postagem foi feita neste domingo, 4.

“Também recebemos essas cadeiras. Será que o @sanbenito (perfil do Bad Bunny) está tentando nos dizer algo?”, publicou o perfil do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, sugerindo a passagem do artista pelo Brasil.