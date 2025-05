The Last of Us: 4º episódio estreia neste domingo; veja resumo, horário e onde assistir

Novo episódio de The las of Us marca chegada de Ellie a Seattle / Crédito: YouTube / Max Brasil

O quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us será exibido neste domingo, 4, às 22h (horário de Brasília), no canal HBO e na plataforma de streaming Max.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A série adapta a franquia de jogos da Naughty Dog e acompanha Ellie (Bella Ramsey) em sua busca por justiça após a morte de Joel, seu pai adotivo. A nova fase da trama mostra a jovem em viagem com Dina (Isabela Merced), enfrentando ameaças e desafios em um cenário de guerra e sobrevivência. The Last of Us: o que esperar do 4º episódio? Veja trailer

O próximo capítulo deve aprofundar a apresentação da milícia W.L.F. e mostrar os primeiros confrontos de Ellie e Dina com os novos inimigos. Também são aguardadas mais cenas com Abby e seu grupo, além do avanço da relação entre as protagonistas. Confira trailer:

Resumo do episódio anterior: despedida, luto e partida

No terceiro episódio, intitulado The Path (“O Caminho”), o público acompanhou a recuperação de Ellie após um pesadelo sobre a morte de Joel. Em uma conversa com Gail, ela refletiu sobre o vínculo com o pai adotivo e, ao receber alta, visitou a antiga casa de Joel, onde pegou sua arma. Dina, sua companheira, a procurou para contar mais detalhes sobre a W.L.F. (Washington na Luta pelo Futuro), milícia à qual pertence Abby (Kaitlyn Dever), envolvida na morte de Joel. Inconformada com a decisão do conselho de Jackson de não agir, Ellie optou por partir em segredo com Dina rumo a Seattle, com a ajuda de Seth.

The Last of Us: novos personagens e ameaças na jornada

Durante o caminho, Ellie e Dina se depararam com corpos de Serafitas — facção religiosa isolada da sociedade —, que estavam fugindo de uma ameaça ainda não revelada. O episódio termina com a chegada das duas à cidade de Seattle e a aparição de soldados da W.L.F. marchando pelas ruas, indicando que os conflitos se intensificarão nos próximos capítulos.