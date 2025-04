'The Last of Us 2': 'Reviravolta na trama mata a alma da série', diz crítico da BBC

Apesar de todas as criaturas com o cérebro infectado por um fungo que ficam vagando na série, The Last of Us nunca foi realmente sobre zumbis. A primeira temporada funcionou tão bem por causa do vínculo cada vez mais forte entre os protagonistas Joel e Ellie, a adolescente órfã que ele foi contratado para levar até o outro lado do país, e que acabou se tornando sua filha postiça.

Mas a nova temporada começa com força, retomando a história cinco anos depois do ponto em que foi interrompida. Joel e Ellie estão agora estabelecidos em Jackson, no Estado americano de Wyoming, e os primeiros episódios evocam suavemente a sensação de um velho faroeste. A cidade é cercada por muralhas fortificadas, e carroças puxadas por cavalos circulam pelas ruas principais. Cidadãos a cavalo, incluindo Joel e Ellie, patrulham a área fora dos portões em busca de infectados. Embora Ellie more na garagem da casa de Joel, ela está furiosa com ele, e a série leva um tempo para explicar o motivo. Você pode achar que já sabe. No final da última temporada, ele a tirou de uma mesa de cirurgia onde os cirurgiões poderiam ter usado a imunidade dela para curar a infecção pelo fungo que gerou a pandemia, mas certamente teriam causado sua morte. (É uma série de televisão, não científica). Ele matou pessoas para escapar, e mentiu para ela sobre isso. Acontece que este não é o único motivo da raiva dela.

Ao redor deles, alguns atores fascinantes dão vida à cidade de Jackson. O irmão leal de Joel, Tommy (Gabriel Luna), é mais central nesta temporada. No papel de Gail, a terapeuta irreverente da cidade, Catherine O'Hara harmoniza delicadamente algumas falas mordazes com o luto de Gail pela perda do marido. Isabela Merced está especialmente pujante como a enérgica Dina, que acabou de terminar com o namorado, Jesse (Young Mazino). Não se pode culpar Merced, uma vez que os roteiristas sugerem o possível romance de Dina com Ellie desde o início. A cena mais emocionante e cheia de ação também acontece logo no início, quando hordas de infectados invadem as barricadas de Jackson, enquanto os habitantes da cidade efetuam disparos dos telhados. Mas o perigo também vem de outros lugares. Kaitlyn Dever interpreta Abby, uma nova personagem implacável à procura de Joel, que jura vingança pelo ataque no hospital. Assim como a primeira temporada, a segunda também mostra uma sociedade em que matar assume um significado moral diferente e até mesmo os entes queridos infectados precisam ser mortos.