Lady Gaga fará megashow gratuito em Copacabana em maio

"Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro!", anunciou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em entrevista ao podcast PodK Liberados na noite de quarta-feira.

Lady Gaga fará um megashow gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio, um ano depois de Madonna revolucionar a cidade com sua apresentação.

"'Vai gastar dinheiro público com a Lady Gaga?' Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes", disse Paes.

O show arrecadou mais de R$ 300 milhões para a economia local, de acordo com as autoridades.

O show seguirá o formato usado em maio passado por Madonna, que encerrou sua "The Celebration Tour" no Rio.

A cantora acaba de receber seu 14º Grammy, dessa vez pela música "Die With A Smile", que gravou com Bruno Mars.

A única vez que a artista se apresentou no país foi em 2012, como parte da turnê "Born This Way Ball", quando reuniu 50 mil espectadores no Parque dos Atletas, na zona oeste do Rio.

Será um momento especial para os fãs brasileiros de Gaga, depois que ela cancelou, de última hora, sua apresentação no Rock in Rio em 2017 devido a fortes dores causadas pela fibromialgia, uma condição contra a qual ela luta há anos.

Na ocasião, ela caminhou com forte presença policial pela favela do Cantagalo, em Ipanema, onde foi fotografada jogando bola com um grupo de crianças.

Gaga acabou deixando o Brasil com a palavra "Rio" tatuada na nuca.

Antes de desembarcar no Rio, Lady Gaga será um dos principais nomes do festival Coachella, em Indio, que acontece em abril no deserto californiano.