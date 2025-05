Raphael Ghanem apresenta stand-up em Fortaleza nesta sexta, 2

O humorista Raphael Ghanem apresenta em Fortaleza o show de stand-up "Se é que você me entende"

A apresentação acontece no Theatro Via Sul em duas sessões às 19 horas e 21h30min.

O humorista Raphael Ghanem desembarca em Fortaleza com seu espetáculo de stand-up “Se é que você me entende” , nesta sexta, 2.

Conhecido pelo humor afiado e observações sobre a vida adulta, relacionamentos e situações cotidianas, Raphael promete arrancar muitas risadas do público cearense.



O show tem conquistado plateias dentro e fora do Brasil, e já passou por cidades como Berlim, Paris, Lisboa, Londres e Madrid.

Fortaleza é a primeira parada de uma extensa turnê nacional que passa por mais de 30 cidades ao longo do mês de maio. Depois da capital cearense, o comediante segue para Brasília, no dia 3, e para São João de Meriti (RJ), no dia 4.