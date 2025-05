Caetano sobre Nana Caymmi: 'Não me cansava de pedir a ela que cantasse'

A cantora Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, após nove meses internada. A filha de Dorival Caymmi, que marcou a Música Popular Brasileira (MPB) com sua voz potente, fez diversas personalidades anônimas e famosas lamentarem a perda. Caetano Veloso falou sobre a artista.

O cantor e compositor Caetano Veloso revelou que, quando Nana foi casada com seu amigo Gilberto Gil, ele sempre a ouvia cantar. Em publicação nas redes sociais, o artista relatou: “Quando Nana teve um envolvimento amoroso com Gil e eu passei a vê-la de perto, não me cansava de pedir a ela que cantasse para eu ouvir”.

A artista manteve relacionamento com Gilberto Gil entre os anos de 1967 e 1969, e se separaram quando o compositor foi viver em exílio em Londres.

O cantor Caetano Veloso falou sobre a voz de Nana Caymmi, morta aos 84 anos Crédito: Instagram / Caetano Veloso

Caetano encheu a cantora de elogios: “Eu pensava que ela era a mais profunda intérprete que se podia imaginar. Isso só fez crescer com o passar dos anos, das décadas”. Ele completa: “Hoje soube que morreu uma das maiores artistas do Brasil: Nana Caymmi. Filha de Dorival e de Stella Maris, irmã inigualável Dori e do luminoso Danilo, ela foi, era, é, será um alumbramento do ato de cantar”.