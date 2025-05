Morre cantora brasileira Nana Caymmi, aos 84 anos, no Rio de Janeiro

Morreu nesta quinta-feira, 1º, a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada desde agosto para tratar uma arritmia cardíaca. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada. A cantora é considerada uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. As informações são do portal O Globo.

